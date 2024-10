LIVE ab 17 Uhr: FC Blau-Weiß Linz gegen den WAC!

„Müssen bereit sein, gut zu verteidigen und vorne Akzente zu setzen!“

Kühbauer wiederum rechnet mit einem Geduldspiel und wenigen Treffern. „Ich glaube, die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wird als Sieger vom Platz gehen“, meinte der Burgenländer. Seine Truppe hat mit 21 Toren so oft wie kein anderer Klub in dieser Spielzeit gescort, allerdings auch schon 16 Gegentreffer kassiert – nur die Abwehr von Schlusslicht GAK präsentierte sich löchriger. „Es wird ein schwieriges Match. Wir müssen bereit sein, gut zu verteidigen und vorne Akzente zu setzen“, forderte Kühbauer und ließ eine Mahnung an seine Kicker folgen: „Wenn der eine oder andere meint, dass wir schon weiter sind – so ist es nicht, man muss sich immer neu beweisen.“