Kunst und Handwerk in Bad Goisern und Hallstatt

Wen Handwerk in der Praxis interessiert, der kann Meisterdrechsler Pascal Oudet (FR), dem japanischen Tischler Sadatsugu Watanabe (JP), der Glaskünstlerin Rui Sasaki (JP) oder den amerikanischen Metall-Künstlerinnen Rebekah Frank (US) und Donna E. Price (US) bei der Arbeit über die Schulter schauen.