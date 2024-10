Ein Monster in einem leeren Geschäftslokal

Die Kunst wird zur Anwältin der Natur: Gottfried Hattinger kuratierte die Ausstellung „Green“ in einem Leerstand in Altmünster. Es geht nicht nur um Klimawandel, sondern auch um Visionen für eine bessere Beziehung zur Natur. Das Projekt der Kulturhauptstadt 2024 passt zur Mikrofarmer-Konferenz, die am Sonntag in Traunkirchen stattfindet.