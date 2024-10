0:7 gedreht! Ein Spiel für die Geschichtsbücher

Verrückte Szenen am Dienstagabend in Deutschland: Bis zur 57. Minute lag Oldenburg/Göhl im Achtelfinale des „Flens Cups“ gegen den SV Wasbek mit 0:7 zurück. Und dann passierte schier Unglaubliches: Die Heimmannschaft drehte plötzlich auf, in der siebenten Minute der Nachspielzeit erzielte man dann sogar den Treffer zum 7:7.