Alle Jahre wieder: Weihnachtszeit in Innsbruck

Wenn Innsbruck in festlichem Glanz erstrahlt und die Gassen von weihnachtlichen Düften erfüllt sind, beginnt die (Vor-)Weihnachtszeit in der Alpenmetropole. Besonders die charmanten Christkindlmärkte der Stadt sorgen für festliche Stimmung und locken Besucher:innen in eine zauberhafte Winterwelt.