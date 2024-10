„Sorry, aber ich habe nur einen deutschen Pass“

Kritik an Entscheidung

„England muss bis zum letzten Mann im Trikot englisch sein. Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, für den das Land an erster, zweiter und dritter Stelle steht“, schrieb die „Daily Mail“. Am Mittwoch sah auch der ehemalige Nationalspieler Gary Lineker die Verpflichtung Tuchels mit gemischten Gefühlen. „Ich denke, dass der Trainer einer Nationalmannschaft auch aus dem Land selbst kommen sollte“, kritisierte der 63-Jährige im Podcast „The Rest Is Football“.