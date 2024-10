Schmäh statt Gewalt! Zeichen für mehr Derbykultur

In der jüngsten Vergangenheit ist diese so schöne Derbykultur zu oft in den Hintergrund gerückt. Gewalt und Hass beherrschten die Schlagzeilen – mehr als die sportlichen Resultate. „Dabei ist es ja gerade die Derbykultur, die die Spiele zwischen Sturm und GAK so besonders machen“, meint Elke Murlasits, Nichte von Sturm-Legende Alfred, die gemeinsam mit Freunden und Bekannten nach den häufiger auftretenden Ausschreitungen zuletzt im Fußball nicht mehr einfach so zusehen wollte und eine Initiative über Social Media einleitete. Das Motto, das nun auch beim 200. Grazer Derby am Samstag vorherrschen soll: Rivalität: ja. Hass und Gewalt: nein. Mit einem eigens auf Instagram programmierten Fotofilter kann man mitmachen.