Westbahn expandiert weiter nach Deutschland

Nach Bregenz fährt man künftig in 7 Stunden und 10 Minuten, das ist um eine Stunde schneller als früher. Dieses neue Zugpaar Wien-Bregenz fährt dann auch nach Lindau. „Wir binden so die Bodenseeregion direkt an den Osten Österreichs an“, sagt Westbahn-Chef Thomas Posch. Dass Lindau in Deutschland liegt, ist für Klimaticket-Besitzer kein Problem, man muss für die wenigen Minuten auf deutschem Boden nicht extra zahlen.