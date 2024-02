Westbahn verzeichnete 2023 Passagierrekord

Verbindung nach Vorarlberg soll ausgebaut werden

Der Vorstand sieht im Kundenzuspruch die Basis für die weiteren Expansionsschritte. So will das Unternehmen die Verbindung nach Vorarlberg, wo die Westbahn in elf Städten hält, ausbauen und die Züge nach München bis nach Stuttgart verlängern und am Weg dahin in Augsburg, Ulm und wegen des Legolands in Günzburg stehen bleiben. Auch nach Osten gibt es Pläne. Hier bemüht sich die Westbahn um eine Lizenz in Ungarn.