Experten: Weststrecke droht sogar ein Jahr Sperre

Die Hochwasser-Katastrophe hat die Weststrecke massiv in Mitleidenschaft gezogen. Tausende Pendler, die es gewohnt waren, zügig an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, müssen von der Schiene wieder auf das Auto umsteigen. Laut den ÖBB werden die Reparaturarbeiten mehrere Monate in Anspruch nehmen. Laut Bahnbauexperten ist sogar ein Ausfall von bis zu einem Jahr möglich, ehe die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen St. Pölten und Wien wieder im Vollbetrieb steht.