Russe nach 67 Tagen in Schlauchboot gerettet

Leichen befanden sich noch an Bord

67 Tage nach dem Ablegen konnte nun zumindest der 46-jährige Seemann von Fischern gerettet werden, die zufällig das Boot in Notlage gesichtet hatten. Der 49 Jahre alter Bruder und der 15 Jahre alte Neffe des Überlebenden überstanden die monatelange Tortur am Pazifik nicht. Deren Leichen waren ebenfalls noch an Bord des Bootes, als die Retter eintrafen.