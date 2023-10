Owre schießt Ländle zurück auf Eishockey-Landkarte

Bester Saisonstart in Europa

In der Saison 2021/22 war Owre in der höchsten französischen Liga für Cergy-Pontoise auf Torjagd gegangen, hatte es in 44 Spielen auf 20 Tore und 25 Assists gebracht. Vorige Saison ballerte Owre die Belfast Giants mit 26 Treffern und 27 Assists in 54 Grunddurchgangsmatches, sowie vier Toren und zwei Vorlagen im Playoff zum Titel. Einen so guten Start wie bei den Pioneers hatte er aber noch bei keinem europäischen Klub: In Frankreich hielt er nach acht Runden bei vier Treffern und neun Assists. Bei Belfast hatte er einen „Stotterstart“, konnte in den ersten acht Spielen „nur“ vier Vorlagen, aber nicht ein einziges Tor verbuchen.