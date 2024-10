Verlängert Bayern-Kicker wegen Kompany nun doch?

Wenn es weiter so gut läuft und Davies sich so wohlfühlt, könnte es am Ende doch noch ein Happy End in München geben, ist zu vernehmen. Gegenüber „Bild“ erklärte der Verteidiger zuletzt: „Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen.“