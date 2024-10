Bombendrohungen: Schweizer (20) ausgeforscht

Aufgrund des Inhalts des Schreibens ging die Polizei davon aus, dass in allen Fällen derselbe Verfasser am Werk war. Der bereits erlassene europäische Haftbefehl sei indessen zur Prüfung und Vollziehung an die Schweizer Behörden übermittelt worden. „Dies kann einige Wochen in Anspruch nehmen“, hieß es vom Innenministerium. Die Hintergründe müssten zudem noch weiter aufgeklärt werden, betonte das Ministerium am Montag.

Ermittelt wurde nun weitestgehend von den Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in Verbindung mit der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Auch Schweizer Sicherheits- und Justizbehörden sind miteingebunden. Aus ermittlungstaktischen Gründen sind Details bisher spärlich preisgegeben worden.