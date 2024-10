Bombenstart! So denkt der WAC über die 2. Liga

Einen Bombenstart legten die WAC Amateure in der Regionalliga Mitte hin! Nach elf Partien hält man bei sieben Siegen, zwei Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen, liegt damit auf Platz zwei! Mit lediglich sieben Gegentreffern stellt man mit Abstand die beste Defensive der Liga – Leader DSV Leoben hat mit 13 erhaltenen Toren die zweitstärkste. Und das, obwohl man in der Vorsaison eigentlich abgestiegen ist, nur dank des Rückzuges vom ASK weiterhin in der dritthöchsten Spielklasse geblieben ist. „Wir sind heuer konstant, das ist gut. Die Jungs spielen sehr diszipliniert“, freut sich Walter Kogler, der Nachwuchsboss der Wolfsberger.