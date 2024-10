Party in Schweden statt Länderspiel mit Frankreich

„Interesse des Spielers an oberster Stelle“

Auf das Fernbleiben seines Superstars angesprochen, entgegnete Teamchef Didier Deschamps zuletzt: „Ich weiß ganz genau, dass er sich weder gegen seinen Klub noch gegen sein Nationalteam stellen will. Aber ab einem bestimmten Punkt und nach einem Gespräch muss man einfach das Interesse des Spielers an oberste Stelle setzen, ohne die Dinge für ihn schwierig zu machen.“ Deschamps sei mit Mbappes Entscheidung einverstanden gewesen.