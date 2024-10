Wen bezichtigt Marcel Sabitzer hier der Lüge?

Nach seinem Protest über seine Position unter Dortmund-Trainer Nuri Sahin war Marcel Sabitzer in Deutschland zuletzt negativ in die Schlagzeilen geraten. Hielt er sich nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Kasachstan deshalb die Hände an die Ohren? Und wen bezichtigte er in seiner Instagram-Story der Lüge?