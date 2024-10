TV-Legende nimmt Marcel Sabitzer auseinander

Klartext auch von Boss Ricken

Dortmund-Boss und Vereinslegende Lars Ricken hatte sich bei BildTV auch zu der Thematik geäußert und Sabitzer „extreme Wertschätzung“ entgegengebracht. „Ohne ihn wären wir in der vergangenen Saison nicht ins Champions-League-Finale eingezogen“, so Ricken, der aber auch klarmachte, dass „in so einer Situation die Einzelinteressen nicht der Hauptfokus“ seien, man müsse sich „in den Dienst der Mannschaft stellen, die Teamleistung ist das Entscheidende“.