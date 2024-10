Klimarettung durch Öko-Energie rückt in Griffweite

Laut internationaler Energieagentur (IEA) gibt es im Kampf gegen die Erderwärmung bedeutende Fortschritte: Fast die Hälfte des weltweiten Strombedarfs könne bis 2030 mit erneuerbarer, also ökologisch kompatibler Energie abgedeckt werden – das sei eine Steigerung um das 2,7-Fache, heißt es in einer in Paris veröffentlichten Analyse.