Olbendorf zeigt, wie Klimaschutz gelingen kann

Das ist aber noch längst nicht alles. In Olbendorf wurde mittlerweile auch die komplette öffentliche Straßenbeleuchtung energieeffizient umgestellt. Weiters wurden drei kommunale Elektrofahrzeuge angeschafft. Besonders stolz ist man auch auf die Umsetzung einer strukturierten Sammlung von biogenen Roh- und Reststoffen – Baum- und Strauchschnitt – der in weiterer Folge in Biomasse-Heizwerken energetisch verwertet wird.