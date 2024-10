LH Kaiser: „Freiheit muss verteidigt werden“

Zeitzeugin: „Wir wissen, was Heimweh ist“

„Mein Vater hat gesagt: Wir wissen, was Heimweh ist“, erzählt Tolmaier: „Er hat gesagt: Wir waren drei Jahre im Lager und sind in ein verlassenes Haus gekommen. Die Erde ist unsere Heimat. To je naša domovina, to je naš dom (dt.: Das ist unsere Heimat, das ist unser Zuhause). Egal wie wir sprechen, egal wer wir sind – wir sind hier zu Hause.“