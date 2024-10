Krieg, Abwehrkampf, Abstimmung und Bruderkuss

Schon am 6. Oktober hatte sich in Agram (Zagreb) ein Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben konstituiert, der das Vertretungsrecht für alle in der Monarchie lebenden Südslawen beanspruchte. Am 1. Dezember wurde das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) gegründet. Während dieser Staat Gebietsansprüche in Kärnten stellte, verlor die junge Republik Österreich durch die Pariser Friedenskonferenz Territorium – doch nicht in Kärnten. Dort kam es ab November 1918 zu Kämpfen, zum Kärntner Abwehrkampf.