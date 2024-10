Standpauke von Mateschitz „war nicht zum Lachen“

Das Engagement von Jürgen Klopp als „Head of Global Soccer“ von Red Bull hat Ralf Rangnick „nicht besonders überrascht“. „Das Gerücht ist ja schon seit Wochen im Umlauf, auch im Umfeld von Leipzig“, berichtete der ÖFB-Teamchef am Mittwoch in der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Kasachstan am Donnerstag in Linz. Eine mögliche Aufgabe für Klopp könnte es sein, für mehr heimische Spieler im Bullen-Aufgebot zu sorgen.