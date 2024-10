Thiem-Aus zu früh? „Wäre noch was drinnen gewesen“

„Für mich ist es leider ein bisschen früh, ich hätte gerne noch mehr gesehen. Wenn ich andere Spieler sehe, die mit 38, 39 Jahren noch spielen, könnte ich mir denken, dass da noch ein bisschen was drinnen gewesen wäre“, so der French-Open-Sieger von 1995, dessen größten Trophäen in der Ausstellung zur Schau gestellt werden, im Anschluss an die Veranstaltung allerdings versteigert werden.