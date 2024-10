„Key Biscayne 1997 war mein emotionalster Pokal“

Finale ’88 Not gegen Elend

Musters Lieblingspokal ist der von Key Biscayne 1997. „Das war mein emotionalster. 1989 hatte ich ja dort vor dem Finale den fürchterlichen Unfall, konnte nicht spielen. Sie mussten mir ihn nachschicken, er kam so zerbrochen an, wie ich war. Dass ich 1997 dann dort meinen letzten Titel holte, war besonders.“