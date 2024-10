„Das Bein hing nur noch an einigen Muskelsträngen“

Vorwürfe an Bahnbetreiber

Dass der 28-Jährige überhaupt an diesem Punkt ist, grenzt schon an ein Wunder. „Neben diversen Rippenbrüchen, einem gebrochenen Schulterblatt, abgeschlagenen Muskeln an Brustkorb, erheblichem Blutverlust und einem Lungenflügel, der sich mit Blut gefüllt hat, hat es mich vor allem im Hüftbereich schlimm erwischt. Im Bericht steht, dass die Wunde 35 mal 50 Zentimeter groß war. Der Hüftknochen war ausgekugelt“, beschreibt es Michel selbst.