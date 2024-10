Trainer-Vulkan nach heftiger Rangelei gesperrt

Heute gegen die Schweizer bekommt er als Interims-Co-Trainer den Aicher Ex-Kapitän Manuel Steiner zur Seite gestellt. Nicht wegen der aktuellen Ereignisse – das war für den Europacup schon länger geplant. Wie gut Lausanne wirklich ist, weiß keiner. „Unser Angreifer Yamamoto hat gegen sie gespielt. Aber sie haben wie wir die Mannschaft umgebaut – mit einer guten Leistung können wir sie biegen“, sagt Micheu. „Treten wir so katastrophal wie gegen Waldviertel auf, ist es zu wenig.“ Wobei mit Santana (26 Punkte) und Camino (24) die zwei geplanten Schlüsselspieler da schon aufgezeigt haben. So will Aich sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel nächsten Mittwoch bei den Schweizern holen.