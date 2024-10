Da Halle fehlt! Nur ein Bahn-WM-Startplatz für ÖRV

Weltverband UCI lehnte das Ansuchen ab

In den vergangenen Jahren hatte es noch Ausnahmegenehmigungen für das rot-weiß-rote Team und dadurch WM-Starts in diversen Disziplinen gegeben, diesmal lehnte der Weltverband (UCI) das Ansuchen laut ÖRV aber ab. Die WM in Kopenhagen beginnt am 16. Oktober, Olympia-Teilnehmer Wafler hat seinen einzigen Einsatz zum Abschluss der Titelkämpfe am 20. Oktober im „Elimination Race“.