Tödlicher Kebab: Betreiber drohen drei Jahre Haft!

Ekel-Kebab hatte für Aufregung gesorgt, als Hunderte in Europa nach dem Verzehr von verseuchtem Fleisch aus Polen erkrankt waren – ein Kärntner so schwer, dass er starb. Jetzt sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt abgeschlossen. Und die Ergebnisse dürften so manchen auf den Magen schlagen.