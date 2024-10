Rapid: Selbstkritik nach dem halben Dutzend

Ähnlich sah es Louis Schaub: „Zweite Hälfte ließen wir nach, das darf so nicht passieren, da müssen wir mehr Ruhe in die Partie bringen“, meinte der Held von Istanbul, merkte an: „Müdigkeit darf keine Ausrede sein.“ Sieben Mann rücken nun zu ihren Nationalteams aus: Niki Hedl, Matthias Seidl (beide A-Team), Benjamin Böckle, Nikolaus Wurmbrand (beide U21), Mamadou Sangaré (Mali), Bendegúz Bolla (Ungarn) und Dion Beljo (Kroatiens U21).