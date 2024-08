Hirte rettete verirrten deutschen Wanderer

Das Widderstein-Gebiet hat es durchaus in sich, man sollte zumindest ein wenig Bergerfahrung aufweisen, wenn man sich dort austoben will. Was man ebenfalls tun sollte: auf den markierten Wegen bleiben. Ein 64-jähriger Wanderer aus Deutschland befolgte diesen Grundsatz allerdings nicht. Stattdessen entschied er sich bei seiner Widderstein-Rundwanderung dafür, eine Abkürzung zu nehmen und in der Direttissima Richtung Bärguntalpe abzusteigen. Schneller ans Ziel kam er allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Der Deutsche verirrte sich in unwegsames Gelände und kam schließlich weder vor noch zurück.