Klonlabor angeheuert: Landwirt erschuf Riesenschaf

Als „Dolly“ erschaffen wurde, war Klonen noch Neuland. Nur wenige Labore verfügten über die Technologie, um aus den Körperzellen ausgewachsener Tiere DNA zu extrahieren, diese in durch Entfernung des Erbgutes präparierte Eizellen zu injizieren, diese mit kleinen Stromstößen zu aktivieren und durch Verpflanzung in Leihmuttertiere nach einigen Monaten in einen lebensfähigen Klon des DNA-Spendertieres zu verwandeln. Mehr als 250 Mal hatten es die schottischen Forscher erfolglos versucht, bevor „Dolly“ geboren wurde. Dann ging es jedoch schnell: Nach „Dolly“ wurden Schweine, Katzen, Rehe, Pferde, Hunde, Mäuse und Wölfe geklont. Und Wildschafe, die nun Gegenstand eines erstaunlichen Prozesses in den USA geworden sind. Ein Landwirt (80) muss sechs Monate hinter Gitter, weil er jahrelang im Geheimen – gewissermaßen im „Pfusch“ – geschützte Tiere geklont und in halb Amerika verpaart hat, um auf Ferienfarmen Mega-Wildschaf-Trophäen für Jagdurlauber anbieten zu können. Seine Geschäftsgrundlage war eine fragwürdige „Challenge“.