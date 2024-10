„Charlie Hebdo“-Anschlag: Dschihadist verurteilt

Der französische Dschihadist Peter Cherif ist wegen Beteiligung an einer terroristischen Gruppe am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 42-Jährige soll mit den Verantwortlichen des Anschlags auf das Satireblatt „Charlie Hebdo“ am 7. Jänner 2015 Kontakt gehabt und ihnen geholfen haben.