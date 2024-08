Hudson nach Aus: „Ich bin ordentlich angefressen“

Hudson weiter: „Es unterstreicht, auch Profis können einmal nicht abliefern. Es zeigt auch, eine Quali ist echt keine g‘mahde Wies‘n. Das Gerede um ‘Medaillenhoffnung‘ hat mir aber keinen Druck gemacht, ich bin das gewöhnt. Ich lass das eh nicht an mich heran, und am Schluss ist es nett, wenn die Leute an einen glauben. Aber vielleicht sieht man dann: Es ist doch keine Maschine. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man weiterkommt.“