So soll der Naschmarkt aufgewertet werden

Händler passen sich an

Und wie läuft das Geschäft? „Anders als andere kann ich mich nicht beklagen“, meint der Standler. Er hat viele arabische Kunden, die große Mengen an Sumach, ein orientalisches Essiggewürz bei ihm einkaufen. Und auch Kilicdagi Ibrahim ist ein Urgestein am Naschmarkt. Er verkauft Tee, hauptsächlich an Touristen, die den überwiegenden Teil der Kundschaft am Markt ausmachen. Familie Chassidov wiederum hat erst seit knapp drei Jahren einen Stand mit Fischspezialitäten. Und wenn sich jemand nicht an die Regeln hält? Hengl: „Wir vergeben die Konzessionen nur mehr zeitlich begrenzt. Der Boden gehört der Stadt. Sonst muss man sich halt trennen.“