Die vielen Baustellen am Wiener Naschmarkt

Standler pfeift auf Vorgaben

Auch unter den Standlern wird der Ton daher rauer. In der Kritik steht aktuell ein erst vor zwei Jahren übernommener Laden. Dieser habe mit seinem Konzept das Marktamt überzeugt und bei der Ausschreibung den Zuschlag bekommen. Vereinbart waren Milch- und Käseprodukte - um eben die Angebotspalette zu erweitern. „Doch dann hat der gemerkt, dass er anscheinend mit anderen Produkten mehr Geschäft macht - und bietet erst recht wieder ähnliche Waren wie die anderen an. Der tanzt allen auf der Nase herum“, so ein Standler. Das hat auch das Marktamt bereits auf den Plan gerufen. Einsicht? Fehlanzeige. Die Causa liegt derzeit beim Verwaltungsgericht, wie man gegenüber der „Krone“ bestätigt.