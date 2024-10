Schicker: Nur Störfeuer – oder doch der Abschied?

Im VIP-Klub des Klagenfurter Stadions sah sich etwa Sturm-Legende Hannes Reinmayr die Brügge-Partie an. Reinmayr feierte ja einst glorreiche Stunden mit den Grazern in der Königsklasse – mit Ivo Vastic, Mario Haas, Markus Schopp. Unten am Rasen saß mit Konstantin Schopp der 18-jährige Sprössling vom einstigen blonden Sturm-Helden auf der Bank. Ja, so vergeht die Zeit. Und ja, so jung ist der SK Sturm mittlerweile! Zuletzt bei Brest hatten die Schwarzen die Mannschaft mit den meisten Champions-League-Debütanten (zehn!) auf dem Rasen. Gestern kamen weitere dazu, hatte ein Niklas Geyrhofer seine Feuertaufe.