„Bringe dich um“: Italienischer CL-Schiri gesperrt

Was war passiert? Der 43-Jährige leitete am vergangenen Freitag die Partie Al Kuwait gegen Al Arabi (2:0) in der Kuwait Premier League. Dabei geriet er mit Al-Arabi-Spieler Khaled Al Murshed aneinander – italienischen Medienberichten zufolge soll Maresca dem Kicker dabei sogar mit dem Tod gedroht haben: „Beim nächsten Mal bringe ich dich um.“