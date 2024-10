Spekulationen nach Video: Iniesta vor Rücktritt?

Seit dem Ende seines Vertrages beim Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 1. Juli ist Iniesta ohne Verein. Zuvor spielte er noch bei Vissel Kobe in Japan. Im WM-Finale 2010 in Südafrika gelang ihm in der Verlängerung das entscheidende Tor zum 1:0 über die Niederlande. Mit Spaniens Auswahl war Iniesta auch zweimal Europameister. Mit Barcelona sammelte er zahlreiche nationale und internationale Titel, darunter neun Meisterschaften und vier Triumphe in der Champions League.