„Österreicherlos“ zum ersten Österreich-Sieg

„Die Null muss stehen“, heißt es im Fußball gerne. Diese Null will aber keiner sehen. Mit Meister Sturm und Vize Salzburg halten beide österreichischen Teilnehmer in der Champions League nach dem ersten Spieltag bei null Punkten. Während die Mozartstädter bei Sparta Prag mit 0:3 untergingen, mussten sich die Steirer bei Stade Brest mit 1:2 geschlagen geben. Beide ÖFB-Klubs stehen daher schon unter Druck. Wollen sie das Ziel Play-offs – wofür die Teams auf den Plätzen neun bis 24 berechtigt sind – erreichen, müssen Punkte her. Und zwar am besten schon in dieser Woche, wenn Spieltag zwei auf dem Plan steht.