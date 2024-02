Nach Schüssen wird Schule zum Hochsicherheitstrakt

Schiebetor und zusätzlicher Zaun

Was nun auch passiert: Nach einer Begehung vor Ort setzt die Stadt als Schulerhalterin eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Situation sowie zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls von Schülern, Eltern, Lehr- und Verwaltungspersonal beitragen sollen. So wird etwa die Einfahrt an der Krankenhausstraße mit einem elektrischen Schiebetor versehen. Im Bereich des Hortes an der Khevenhüllerstraße entsteht ein zusätzlicher Zaun, um immer wieder auftretenden Sachbeschädigungen vorzubeugen und Verschmutzungen durch bislang leichten Zugang zu vermeiden.