Würstelstände laufen jetzt wegen Einwegpfand heiß

Auf Flaschen und Aludosen gilt ab 2025 ein Pfand von 25 Cent. Was für Supermärkte gut umsetzbar ist, stellt Imbissbuden vor massive Probleme. René Kachlir, Betreiber eines Würstelstands in der Wiener Innenstadt, gibt im „Krone“-Gespräch seinen Senf dazu: Was er von der Politik jetzt fordert.