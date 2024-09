Wiener Netze durften Familie nicht aushelfen

Notstrom nur mit ärztlichem Attest

Dementsprechend groß war der Zorn von Frau S. auf die Wiener Netze, die ihr am Telefon erklärten, es brauche ein ärztliches Attest über einen Notfall, sonst könne man den Strom nicht als Notmaßnahme einschalten. Der Notstrom wäre die einzige Lösung gewesen, da Frau S. ihren Stromvertrag erst im letzten Moment vor dem Umzug umgemeldet hatte. Die Wiener Netze hatten in dem Fall jedoch tatsächlich keine andere Möglichkeit, denn ihnen selbst sind in solchen Situationen die Hände gebunden.