Fernkälte soll Wien nun zur coolsten Stadt machen

Arbeiten früher abgeschlossen

Ein Jahr früher als geplant konnte der Fernkältering rund um die City in Betrieb gehen. Das Gemeinschaftsprojekt der Wiener Stadtwerke, der Wien Energie und der Wiener Netze kühlt die angeschlossenen Gebäude mit 100 Prozent erneuerbarer Energie. Der Zusammenschluss der Fernkältezentralen am Schottenring und am Stubenring über ein 4,7 Kilometer langes Leitungsnetz hat neben Versorgungssicherheit den Vorteil, dass sehr effizient, also energiesparend gekühlt werden kann. Das schont die Umwelt.