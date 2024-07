Doppelt so oft im Sommer: Schuld sind die „drei B“

Was sind die Gründe?

Doch woran liegen die gehäuften Stromausfälle? Hat die extreme Hitze, die Wien in den vergangenen Wochen in Atem hielt, etwas damit zu tun? Laut einem Sprecher der Wiener Netze ist dem nicht so. Was jedoch stimmt, ist, dass es im Sommer öfter zu Stromausfällen kommt, genauer gesagt finden in den Monaten Juni, Juli und August doppelt so viele Störungsfälle statt wie im Rest des Jahres. „Das liegt jedoch an den ,drei B‘: Bagger, Baum und Blitz. Im Sommer gibt es mehr Bauarbeiten, da kommt es vor, dass Bagger die Kabeln unter der Erde beschädigen. Hinzu kommen häufigere Gewitter, die die Freileitungen beschädigen“, erklärt der Sprecher weiter. Starkregen wiederum könnte dazu führen, dass Trafo-Stationen überflutet werden, Blitze würden Masten beschädigen.