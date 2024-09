Wurz: „Bin bereit für die Attacke auf den Titel“

„Sie haben heuer den Titel gewonnen, auch schon 2023“, weiß der 18-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz, „ich bin wirklich stolz, für so ein starkes Team fahren zu können – und bereit für die Attacke auf den Titel nächstes Jahr!“ Dafür ließ Charlie sogar den Aufstieg in die Formel 2 sausen: „Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob wir in die Formel 2 gehen“, verrät Papa Alex, „aber Charlie hat gesagt, er will das nicht. Er hat keine Angst davor, im Gegenteil – aber ihm ist lieber, dass er vorne unter Druck um die Meisterschaft mitmischen kann.“