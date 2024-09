Diese Stadtteile haben wieder Trinkwasser-Qualität

Fehlersuche läuft weiter

„Bei einem Rohrsystem von gut 900 Kilometer Länge in Kombination mit einer derart geringen Verunreinigung ist die Fehlersuche wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Bei einem solchen Ereignis in dieser Größenordnung ist es klar, dass es Zeit braucht, die Verunreinigungsquelle zu finden. Die Maßnahmen, die gesetzt wurden, speziell jene zum Schutz der Bevölkerung, waren aus meiner Sicht richtig“, so Gesundheitsexperte Prof. Hans-Peter Hutter.