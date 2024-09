Zweiter Einsatz: Doppelpack von Pinther für Dijon

Die 25-Jährige bewahrte ihren Club Dijon in der 2. Runde der Premiere Ligue im Duell mit dem FC Fleury 91 im Alleingang vor einer Niederlage. Nach einem 0:2-Rückstand sicherte die in der 67. Minute eingewechselte ÖFB-Teamstürmerin ihrem Team mit einem Doppelpack (76., 88.) einen Punktgewinn. Es war der zweite in der noch kurzen Saison.