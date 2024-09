Das Linzer Personalkarussell dreht sich munter

Nach dem Abgang von Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) im Sog der Brucknerhausaffäre hat sich das Linzer Personalkarussell am Donnerstag weiter gedreht. Karin Hörzing, die zunächst als Vizebürgermeisterin übernommen hatte, übergab das Ruder an Dietmar Prammer. Demnächst sind auch Aufsichtsratsposten in städtischen Unternehmen neu zu besetzen. ÖVP-Vizebürgermeister Hajart kündigte seinen Rückzug aus diesen Gremien und die Nominierung Unabhängiger an.