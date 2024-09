Prammer übernimmt die Agenden des Bürgermeisters

„Schritt ist die klare Konsequenz

„Der bevorstehende Schritt am 26. September im Linzer Gemeinderat ist die klare Konsequenz aus Dietmar Prammers Kandidatur: Als designierter Parteivorsitzender und SPÖ-Kandidat für die Bürgermeister-Neuwahl soll er Linz in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Wahltermin am 12. Jänner 2025 bereits aus der Position des geschäftsführenden Vizebürgermeisters führen. Ich werde Dietmar Prammer in seinem Persönlichkeitswahlkampf und darüber hinaus mit vollem Engagement unterstützen und als Stadträtin meine Arbeit in den Ressorts Finanzen, Personal, Integration und LGBTQ-Angelegenheiten, für die ich seit Herbst 2021 bereits als Linzer Vizebürgermeisterin die Verantwortung trage, weiterhin engagiert fortführen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Dietmar Prammer die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Stadt zu stellen“, sagt Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, die vorübergehend Stadträtin wird.